Patrice GEENEN

Enseignant / Formateur agréé DIF, je dispense des cours particuliers d'allemand à domicile et des formations dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation). Ma méthode : associer les cours en 1 to 1 avec une méthode e-learning adaptée aux besoins de chacun. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la rubrique DIF de mon site web : http://www.profparticulierallemand.com/mod/resource/view.php?id=25

Mes nouveaux sites :Array /Array



Mes compétences :

elearning

Pédagogie

Formation