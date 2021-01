Dominique ORSET

Forte de plus de 30 ans d'expérience réussie en qualité de n° 1 de la fonction Ressources Humaines acquise dans un environnement international, je suis à la recherche d'un poste de DRH qui me permettrait de mettre à profit mes compétences :



- une approche globale de la fonction RH, combinant dimension stratégique (membre du comité de direction et conseiller du Président) et présence terrain (assistance aux opérationnels et animation de mon équipe),



- une vision internationale adaptée aux enjeux de la globalisation (excellente connaissance des cultures anglo-saxonnes et asiatiques, grande pratique des problématiques multiculturelles et de la gestion de la mobilité internationale, maîtrise des langues : bilingue anglais, allemand courant),



- un véritable savoir-faire dans les domaines de l'accompagnement du changement, des relations sociales et de la négociation, fruit d'un travail de fond au sein d'organisations confrontées à des transformations majeures (croissance exponentielle de start up, fusions, restructurations, changement de culture managériale, etc.),



- une expérience avérée des opérations de fusions-acquisitions et partenariats (du travail de due diligence en amont à la mise en oeuvre du rapprochement en aval),



- une expertise dans le domaine du pilotage de projets (y compris internationaux), née du travail au sein d'organisations innovantes acquises à la culture projet et de l'habitude de contribuer aux projets business,



- un parcours au sein d'entreprises internationales, reconnues pour l'excellence de leur politique ressources humaines (classées par Fortune, et autres autorités, parmi les entreprises où il fait bon vivre.



Mes domaines d’intervention :



Stratégie/Accompagnement du changement

- Conseil et force de proposition auprès de la Direction Générale et des opérationnels, membre du comité de direction

- Anticipation des évolutions économiques et sociales, élaboration des prévisions de structure et budgets, reporting stratégique

- Conduite de projets RH internationaux, membre du comité de pilotage (projets informatiques et business)

- Accompagnement du changement organisationnel et de l’évolution de la culture managériale (fusions, réorganisations)

- Mangement d’équipes (7 à 30 personnes) dans un environnement complexe (multi site, matriciel, multiculturel)

- Conduite de réunions, conception et animation de sessions de formation et de team building



Fonction Ressources Humaines

- Identification des stratégies de la Direction Générale, conduite d’un audit social et définition de la stratégie RH de l’entreprise

- Conception et mise en œuvre des programmes et outils de gestion des emplois et compétences et d’analyse prospective

- Animation des relations sociales, présidence des instances représentatives, négociation des accords

- Elaboration de la politique de motivation et mobilisation autour des objectifs stratégiques et du plan de communication interne



Mes compétences :

Ressources Humaines

Project management

Qualité

Fusion Acquisition

Gestion des talents

Conduite du changement

GPEC

Management

Management de projets