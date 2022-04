Claire FLAVIGNY

20 ans dans des fonctions de Direction de communication d'entreprise et intéressée par la psychologie j'ai suivi parallèlement une formation initiale analytique pendant plusieurs années.

Depuis 2005, je me suis formée au Coaching, aux outils de la PNL et de l'hypnothérapie Ericksonienne avec Stephen Gilligan, un élève de Milton Erickson ainsi qu'à l'école des psychothérapeutes en PNL Humaniste et à la SIgmund Freud University (SFU)



Mon travail en Psychothérapie et Coaching est un accompagnement individuel qui se situe aussi bien dans la sphère professionnelle que personnelle. Il peut concerner des situations très diverses : objectifs à atteindre, évolution de carrière, problème de communication, de gestion de temps, stress, confiance en soi, dépression, phobies, dépendances…



La PNL, venu des USA dans les années 70, utilise une méthode génératrice de changements puissants qui permet un accompagnement très respectueux de transformation de comportements mais aussi de croyances nous limitant parfois dans notre vie avec un apport de ressources qui sont, la plupart du temps, déjà présentes chez les personnes mais désactivées; L'accompagnement se fait à la fois sur le plan cognitif, émotionnel et comportemental



L’Hypnose Ericksonienne permet de travailler sur un plan non mental, à travers un voyage métaphorique (la personne restant néanmoins consciente), ce qui va permettre des changements très en profondeur et durables.



