Laurence GEFFROY

Intégration de la société Etik Ouest en 2004 au poste d'Assistante Commerciale. En contact direct avec un porte feuille clients pour la gestion des consultations. Depuis 2008, le développement de l'équipe commerciale a élargit la mission en assistant le responsable commercial région Est. En parallèle, je suis chargée de la communication externe. Mon poste depuis 2009, est consacré uniquement à la communication et aux actions marketing. Création des supports publicitaires et techniques, informations presse, informations salons, suivi du site internet relooké en 2009, édition des communiqués de presse, veille technologique et concurrentielle.

Chargée d'appliquer la nouvelle stratégie commerciale, Je m'attache à dynamiser l'image d'Etik Ouest en relookant les supports, les mode de communication et l'implantation sur les salons professionnels.

Fin 2014, nouvelle mission afin de développer les produits RFID en liaison avec l'ingénieur responsable de ce segment.



Mes compétences :

Veille technologique

Communication

Marketing

Salons professionnels

Encadrement stagiaire

Séance de créativité

Photographie

Gestion réseaux sociaux

Gestion Site Internet