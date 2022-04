Laurence GELBARD

Dans ma vie professionnelle, j'ai changé 4 fois de métier, sans crainte et toujours avec autant de curiosité et de dynamisme, pour progresser et découvrir!

Les choses ne sont pas toujours faciles et il faut savoir offrir à son arc de nouvelles flèches.

je suis débrouillarde et passionnée : ce que j'entreprends, j'entends le mener à bien, en utilisant mes moyens et mes alliés.

Mes forces : courage et ténacité, aimant le challenge, sachant créer de solides relations avec mes partenaires et clients, honnête et franche.

J'adore l'informatique et manie le Pack office très correctement, avec Access en plus !

Mon poste de chef de Marchés consiste à guider les business units dont j'ai la charge dans leurs démarches de ventes, aux vues du suivi régulier de leurs chiffres d'affaires et de leurs activités de suivi de clientèles. Je dois aussi développer pour eux de nouveaux outils aptes à être utilisés par leurs forces de ventes au quotidien.

Le monde de l'industrie pharmaceutique est très changeant et il faut savoir s'adapter pour rester dans la course!



Mes compétences :

dynamique

Informatique

Relation clientèle

TOLERANTE