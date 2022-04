Laurence GEOFFROY-BOIS

Sortant d'une école et d'un établissement public local d’enseignement en tant qu’assistante administrative, ayant suivi une formation bureautique chez Escom à Nice, et je possède également une expérience de 10 ans au sein d’une entreprise spécialisée dans le matériel électrique , je désire aujourd’hui donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle.



Mon parcours professionnel me permet d’avoir de solides bases en matière d’accueil mais aussi en gestion administrative. Je sais être à l’écoute du client et j’ai un bon sens du contact. Motivée à l’idée d’intégrer votre équipe, je pourrai ainsi vous apporter mon savoir-faire précédemment acquis et enrichir mes compétences.