Laurence GEORGES

FORMATIONS



* Initiales :

- Baccalauréat série C en juin 1985 à Paris

- Obtention du TOEFL en 88

- Juin 89 : Ingénieur Diplômée de l’E.F.R.E.I. - Paris 5ème (Ecole FRançaise d’Electronique et d’Informatique)



* Professionnelles :

- Général : Bilan de Compétence de Décembre 2000 à Mars 2001

- Qualité : Statistiques, Démarche d'Amélioration Continue, Auditeur interne de Progrès, Audit Technique des Fournisseurs

- Management : Management Opérationnel

- Test : Testeurs, E-Beam, Testabilité

- Procédé de Fabrication : Silicium, Assemblage, Cartes à Puce

- Conception : Design électronique de semi-conducteurs CMOS, Outils de CAO, Mémoires ‘Non-Volatiles’, DSP







DIVERS



* Langue Etrangère : Anglais

* Informatique : Outils de bureautique PC/Internet & Programmation (type Pascal ou C) connus ; Expériences sur PC, SUN/UNIX et VAX/VMS

* Permis de Conduire B

* En congé Maternité/Congé Parental de 2001 à 2006



Mes compétences :

Formation

Formation Technique

Gestion de projet

Gestion de projet formation

Industrialisation

Support

support technique

Technique