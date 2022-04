Laurence GEORGET

Après 17 années d’expériences dans diverses structures indépendantes ( Relais & Châteaux, Châteaux & Hôtels de France, Leading Hotels of the World…) tant en métropole qu’à l’étranger, mes compétences hôtelières sont les suivantes :



- Commercialisation du site et Yield Management

- Suivi des projets en cours avec les chefs de service concernés / de la gestion des priorités de travail / de la gestion des ressources humaines et des démarches administratives nécessaires / de la prise de décisions opérationnelles liées au bien – être de la clientèle / de la qualité de l'accueil et des prestations servies.

- Responsable d’équipe (réception, étages et maintenance) / de leur formation sur logiciel hôtelier / de l’organisation de tout séminaire, groupe ou manifestation événementielle.

- Responsable de la facturation / de l’élaboration des tableaux de bord mensuels (main-courantes,

journal et analyse de caisse, écritures comptables) / de l’élaboration, du suivi et du contrôle du budget / de la gestion des factures fournisseurs (bon à payer, ventilation analytique, tenue du chrono) / de la gestion des stocks et des inventaires / de la gestion et du suivi des débiteurs divers.

- Optimisation du C.A. et du T.O. / Mise en place d’un plan d’intéressement / Suivi des contrats

sociétés, agences et tours opérateurs.

- Gestion des réservations et de l’overbooking.



Mes compétences :

Hôtellerie

Hôtellerie de luxe

Luxe

restauration

Tourisme