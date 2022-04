Laurence GÉRARDIN

Après une expatriation de 10 ans en Allemagne et une expérience en communication de proximité avec les collectivités territoriales, j'ai rejoint Paris pour une nouvelle expérience.

J'ai tout d'abord mis en place un processus de recrutement mutualisé pour les agents de maîtrise du groupe EDF en France, avant de le délaisser, dans sa phase opérationnelle, au profit de la marque employeur du Groupe en Europe.

La communication au service des ressources humaines et plus précisément du recrutement externe et des collaborateurs à l'interne prend toute sa dimension lorsqu'on la pense dans sa globalité et ses dimensions multiples.

La gestion de projets de communication d'envergure demande, au-delà de l'inventivité et de la créativité, une rigueur certaine et un sens de l'organisation poussé. Piloter des équipes venant d'horizons différents est un challenge que j'ai toujours plaisir à relever.



Mes compétences :

communication

rh

gestion de projet