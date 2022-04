Laurence GHESQUIERE

Expérimentée dans l'assistanat, j'ai acquis mes connaissances et mes compétences dans différents milieux professionnels tels que l'immobilier, la presse magazine et l'industrie textile. Différents postes qui m'ont à chaque fois apporté une expérience très enrichissante et m'ont permis d'évoluer dans ma carrière d'assistante.

Organisée, autonome, curieuse, à l'écoute, j'aime faire partie d'une équipe, d'un projet.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Sage

Internet

Microsoft Office