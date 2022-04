Christophe BEHAGUE

Ai la responsabilité de Davigel pour la région Ile de France-Nord - 170 personnes



avait la charge depuis 2009, le développement europeen de la société Davigel, filiale du groupe Nestlé, spécialisée dans la fourniture de produits alimentaires frais et surgelés pour la Restauration Hors domicile.



Titulaire d'une double formation, agro Paris (P84)

et executive MBA (HEC 2004)



experience diversifiée de 20 ans dans l'agro alimentaire et le groupe Nestlé, tant dans les univers produits (culinaire, chocolat, restauration) que dans les fonctions avec une dominante Marketing commercial.



Mes compétences :

Direction générale

Agroalimentaire

Marketing