Laurence GIRAUD

Je m'appelle Laurence, je suis rédactrice web SEO.

Je propose de rediger pour vous des articles de qualité, originaux et uniques. Pour mieux me connaître, je vous présente mon parcours professionnel. Ponctue d'expériences diverses jusqu'à maintenant, je suis à la base secrétaire. J'exerce ce métier de nombreuses années puis j'évolue vers des activités plus créatives. De maquettiste PAO, je deviens créatrice de meubles en carton durant une période. J'organise des stages de peinture et me transforme en cuisinière au gîte que j'exploite. Je pratique l'aquarelle. Après quelques années, Je deviens assistante commerciale dans un agence de vente de bateaux. Je découvre le métier de rédactrice web SEO il y a un peu plus d'un an et demi. Je trouve ce métier passionnant et décide de me former. Quelques mois plus tard, je declare ma nouvelle activité de redactrice web en tant que Freelance. Je vis dans le Sud de la France près de Montpellier, au Grau-du-Roi.