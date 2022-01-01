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Laurence GISTAU

Paris

En résumé

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Entreprises

  • Peugeot - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

    Paris 2012 - 2012 SAV
    FACTURATION
    ACCUEIL

  • Peugeot - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

    Paris 2012 - 2012 SAV
    FACTURATION
    ACCUEIL

  • SMAD - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

    2012 - 2013 ACCUEIL
    GESTION DE DOSSIER
    GESTION DE PLANNING

  • DOUCEUR DU TEMPS - GERANTE

    2011 - maintenant

  • GARANTIE FRANCE - ASSISTANTE DE GESTION

    2010 - 2012 ACCUEIL TELEPHONIQUE
    SAV
    FACTURATION
    DEVIS
    RELANCE
    STOCK

  • PARTNER - ASSISTANTE POLYVALENTE

    2010 - 2011 ACCUEIL
    GESTION DE DOSSIER

  • Jardiland - ASSISTANTE POLYVALENTE

    Joinville-le-Pont 2004 - 2005 ACCUEIL
    HOTESSE DE CAISSE
    GESTION DE PLANNING

  • Le Groupe La Poste - TELE CONSEILLERE

    Paris-15E-Arrondissement 2003 - 2004 VENTE ET CONSEIL
    GESTION DE PLANNING

  • JC AUBRY - ASSISTANTE DE GESTION

    2002 - 2003 ACCUEIL
    GESTION DE DOSSIER
    GESTION DE PLANNING
    PLAN DE FORMATION
    MARKETING

  • MAIRIE - HOTESSE D' ACCUEIL

    1999 - 2001 AGENT D'ACCEUIL

Formations

  • BTS

    Toulouse 2004 - 2006

Réseau

Pas de contact professionnel