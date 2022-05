Marina GISTAU

Actuellement en mission pour la société Airbus Group sur des problématiques de sensibilisation liées à la sécurité des systèmes d'information: je participe au quotidien à des missions Change Management pour sensibiliser les employés du groupe et améliorer leur comportement face à cette problématique.

Spécialisée en Communication et Marketing au sein de Toulouse Business School, l'ensemble de mes expériences dans des secteurs très différents, m'ont permis de consolider et d'élargir mes compétences.







Mes compétences :

Pack office

Communication interne

Communication évènementielle

Rédaction

Marketing opérationnel

Marketing direct

Relation clients