Linda KAOUCHE

Créer un vivier de Talents au sein d'une entreprise; le former, l’animer, le développer et construire un groupe soudé et motivé, sont les principales missions qui m'animent ! Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, je bénéficie d’une double compétence dans le domaine des ressources humaines et du développement commercial.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Recrutement

Conseil en recrutement

Coaching d'équipe

Ressources humaines

Animation de formations