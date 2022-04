Ikram KAOUCHE

Disponible à partir du Septembre 2017

Mobilité Internationale



Ingénieur de projets en apprentissage au sein d'Airbus, et en cours de préparation d'un Master :Génie Industriel et Logistique à l'université de Bordeaux.

Recherche un poste d'ingénieur de projet - Consultant Qualité Fournisseur et/ou Lean Management de préférence au secteur aéronautique ou automobile, avec une ouverture à dimension internationale.



Dotée d’une réelle capacité d’adaptation, je suis polyvalente, autonome et organisée. La prise d’initiative et le sens du contact priment pour l'​ efficacité de mon travail.

J'aime me lancer des défis en identifiant les attentes pour mieux satisfaire. En effet la satisfaction de soi après la réalisation d'un objectif, c'est le fruit de tout un travail et je n'hésite pas à investir tout mon dynamisme dans la réalisation des objectifs fixés.



Mots clés : Gestion de configuration , Documentation technique, Aéronautique, Automobile, Qualité, Change management, Business Process Management, Data Management , Qualification fournisseurs



Mes compétences :

Lean Six Sigma

Gestion de projet

Assurance qualité

Amélioration de process

Gestion de la qualité

Amélioration continue

Microsoft Office