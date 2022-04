Afef BENHLAL

Après quelques années d’expériences à organiser divers événements et à effectuer la gestion administrative et financière d’une structure, j’ai acquis des compétences solides et fondamentales à la réussite d’un projet. Mon goût prononcé pour l’événementiel me permet d’être toujours à l’initiative de projets novateurs. Grâce à mon parcours universitaire et professionnel, j’ai pu mettre en place de grands événements, manager des équipes de plusieurs personnes et gérer des budgets de plusieurs milliers d’euros.



Dotée d’une réelle capacité d’adaptation, je suis polyvalente, autonome et organisée. Mes compétences, mon sens de l'organisation et mon goût pour le challenge mènent à faire prospérer l'entreprise.

La satisfaction de soi après la réalisation d'un objectif passe également par la satisfaction client, c'est le fruit de tout un travail...



Mes compétences :

Gestion administrative

CIEL Gestion commerciale

Gimp

Gestion budgétaire

Gestion événementielle

Gestion de la relation client

Sage

Traduction anglais français

Management

Gestion de projet

Microsoft Excel

Ciel Compta

Microsoft Word

Logiciel Unicamp

Cegid

Gestion des stocks

Logiciel Betisoft

Microsoft PowerPoint