Totosoa Jenny VITAL

Après un an de prépa pour le concours de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan en économie-gestion , et 2 années de licence de sciences économiques et de gestion, j'intègre une formation en alternance dans une école de commerce pour préparer un master manager d'entreprise ou de centre de profit. Je suis très investie dans la vie associative à Lyon. J'ai effectué un service civique pour le Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable (REFEDD), tout en étant membre consultatif d'une association culturelle (AECAL) . J'ai été chroniqueuse radio également pour la promotion de l'île de Madagascar dans la localité de Lyon.



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie

Communication

Relationnel

Sociabilité