Laurence GIULIANI

Après un parcours résolument tourné vers les arts et la culture pendant plusieurs années, j'ai eu l'opportunité de découvrir le milieu du tourisme en devenant responsable d'un Office de Tourisme. Une nouvelle aventure très exaltante sur un territoire touristique en plein développement, un beau défi pour quelqu'un qui comme moi aime se lancer dans de nouveaux projets et laisser libre cours à mon imagination.

Aujourd'hui j'ai la chance d'allier mes compétences, mes domaines de prédilection et mes valeurs en créant la start-up Akken, révélateur de territoire. Notre premier projet, SonoPluie, est une balade sonore en parapluie géolocalisé, qui tend à révéler l'invisible des territoires au travers d'une expérience immersion et sensible.



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction de projet

Direction générale

Tourisme culturel

Conduite de projet

Créativité

Management