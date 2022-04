Bonjour et bienvenue sur ma jolie petite page !



Oh mais que voilà ?

Mon site de voix off !



http://www.emmanuelmarlange.fr/





Suite à une reconversion professionnelle après une expérience d'archéologue de terrain à l'Inrap, j'ai complètement changé de voie et retrouvant mon

fort tempérament artistique (musique - clarinette et chant lyrique - théâtre), beaucoup d'humour, un timbre de voix particulier, c'est tout naturellement que je me suis tourné l'an dernier vers une formation de comédien voix-off chez CVO, à Boulogne-Billancourt.



Je possède un timbre medium, une voix jeune, sympa et souriante que je souhaite mettre à profit pour vos réalisations.

A la recherche de contrats sur Paris, je suis ouvert à toute proposition ou audition.

Si vous avez besoin d'une voix nouvelle, fraîche et enjouée, contactez moi !



Quelques démos ici :

http://www.facebook.com/pages/Des-mots-de-voix-by-Emmanuel-Marlange-voix-off/123054837765781



mais surtout là :

http://www.emmanuelmarlange.fr/





Parallèlement, j'ai développé des compétences en infographie et en mise en page par le biais d'une formation au COS de Melun (du 31 août 2009 au 12 mars 2010).

Du 25 janvier au 26 février, j'ai d'ailleurs effectué une période de stage en entreprise de 5 semaines au Figaro Magazine.



Je possède désormais de solides bases dans la maîtrise de logiciels Adobe CS3 tels que Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash et Dreamweaver.

J'affectionne tout particulièrement le webdesign ainsi que l'animation 2D et viens de réaliser le site internet de l'aventurine ainsi que de participer à la réalisation de l'ensemble vocal in extenso (ensemble dans lequel je chante avec bonheur tous les vendredi soirs, quelques samedis matin....et en concert, of course, bon sang mais c'est bien sûr !









Merci pour l'intérêt que vous portez à mon profil et bonne lecture.





Emmanuel



Mes compétences :

Archéologie

Chant

Clarinette

Comédien

Dessin

Infographie

Musique

Théâtre

Voix off

Webdesign