Olivier MARLANGE

De formation ingénieur généraliste, j’exerce depuis 10 ans en région parisienne la conduite de travaux. J’ai évolué sur des projets tertiaires en second œuvre chez CLESTRA HAUSERMAN puis sur des projets de logements en entreprise générale chez EIFFAGE.



Grâce à ce parcours j’ai acquis les compétences pour gérer un projet de construction depuis sa conception jusqu’à la fin de sa période de garantie de parfait achèvement en dirigeant une équipe de conducteurs et en faisant interagir les différents acteurs pour conduire la construction d’un ouvrage.

J’assure avec autonomie et rigueur le suivi, la gestion et le contrôle technique, financier, et administratif du chantier. Je mets en place et garantie la sécurité. Je transmets mes compétences.



Pour chaque projet, je définis une organisation générale et j’examine les grandes problématiques impactant sur la productivité. J’expérimente et j’introduis les solutions y répondant.

Pour opérer plus efficacement cette approche, je veille sur les évolutions technologiques, en particulier liées au numérique. J’intègre les atouts qu’elles offrent dans ces solutions.

Je cultive et développe ainsi l'esprit du Lean pour améliorer la qualité des ouvrages et des services que je propose à mes clients.



Mes compétences :

Esprit de synthèse

Informatique : Maîtrise de MS Office et d’Autocad

Contrôle financier

Sens du relationnel avec les acteurs du projet

Normes et règlementations de construction

Respect des dossiers marchés et des contrats

Management : Animation, pédagogie, évaluations

Gestion des priorités