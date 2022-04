Laurence GLORY

Bonjour,



Je m'appelle Laurence et ai 32 ans.

J'ai vécu en Suède pendant 8 ans et souhaite maintenant revenir en France.

Je souhaite avoir un emploi dans l'administration ou comme "key account manager".

Je parle et écris le francais, le suédois et l'anglais couramment.

Mon expérience professionnelle est axée vers la vente, et mes études dans la musique classique.

Ma motivation et mon niveau d'ambition sont élevés et je souhaite les mettre au service d'une société qui investira dans ma personne!





Sincères saluations

//Laurence



Mes compétences :

Affaires internationales

Business

Suédois