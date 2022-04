Laurence GODEFROID

Après une belle expériences en tant que Dirigeante d'entreprise, j'ai décidé de mettre mon expertise au service de toute personne qui souhaite un conseil expérimenté en matière d'orientation scolaire et professionnelle.



Je réponds autant à la demande de jeunes qui terminent leur bac (ou un bachelor /master) que des adultes qui souhaitent se reconvertir professionnellement sans avoir aucune idée... Il est vrai qu'en Wallonie et à Bruxelles l'offre de formation est abondante....



A partir d'entretiens individualisés, je leur donne les critères pour effectuer des choix qui tiennent compte de leur personnalité, de leurs centres d'intérêt et de la réalité du monde du travail.



Je propose également mes services aux organismes privés, parastataux et agences d'outplacement .