Prémel PATTER

Grâce à mes 10 années d’expériences professionnelles dans le domaine de la comptabilité et de la finance, j’ai pu optimiser mes compétences à différents niveaux : Générale, Fournisseur, Client, Inter-compagnies, Analytique et Back-office. Sociable, rigoureux, autonome et minutieux, je suis conscient de mon potentiel. Je m'adapte rapidement à mon environnement. Je sais écouter, fédérer une équipe, organiser et remonter les problèmes RENCONTRÉS.



Je suis aussi passionné par l'informatique. Ayant vécu une bonne partie de ma vie en Inde, j'ai été bercé par un environnement informatique. Cette passion et cette soif d'apprendre m'ont permis d'entreprendre plusieurs tâches informatiques au cours de mes expériences comptables (Aviareps, Best-Western, Keystone Dentales, Société Générale, Sulzer)



Je suis pédagogue. Former plusieurs personnes dans diverses entreprises m'a prouvé que je suis capable d'enseigner et heureux de transmettre.



Ensuite, j'ai le sens des responsabilités, une grande écoute et beaucoup de patience. Il faut savoir gérer, organiser et fédérer. J'ai assisté durant 4 mois à une FORMATION CONTINUE en compétences managériales chez G2R à Sartrouville. Cette formation m'a bien forgé.



Last but not least, Je suis bilingue en anglais. Un élément essentiel pour communiquer avec les fournisseurs étrangers.



With 10 years of ACCOUNTING in the French GAAP, I’ve possessed a proven record of working with autonomy and making a signification contribution within financial administration, accounting and management. Financial accounting and budgeting to month-end, year-end and trial balance (all purchases, sales and expense ledgers, statements, French VAT, and cashbooks). Meticulous and bilingual in French, I also have good knowledge on IT. My experience has brought me in a position of responsibility, reticence and confidentiality. And this is what I can offer you.



Mes compétences :

Rapprochement bancaire

Business Consulting