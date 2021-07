Séverine DZIKOWSKI

Coach personnel et professionnel certifié ( RNCP niveau 1/ Equivalent Bac+5)

Spécialisée dans le coaching de dirigeant et de manager, dans le coaching d'équipe et le sophrocoaching

Formatrice certifiée en management, commerce/vente et efficacité professionnelle



Fondatrice et Dirigeante de Potentiel & Réussite

Plus de 15 ans d'expérience dans le commerce et en management opérationnel

13 ans d'expérience dans la gestion de magasin et en management stratégique



Ma formation:



Certifiée Coach Personnel et Professionnel à la Haute Ecole de Coaching de Paris (diplôme RNCP niveau 1 / équivalent Bac +5)

Formatrice certifiée ( RNCP niveau III)

Certifiée Praticien PNL

Certifiée en Coaching d'équipe et Train Coaching (certifications RNCP niveau 1)

Certifiée Sophrocoach

Sophrologue

Titulaire d'un BTS Opticien-lunetier et d'un CQP Responsable Commercial



Mes domaines de compétence :



Management opérationnel

Coaching de dirigeant et de manager

Coaching d'entrepreneurs

Coaching d'équipe

Coaching personnel/ Life Coaching

Sophrocoaching

Formations en management, vente, efficacité professionnelle et développement personnel

Communication

Vente sédentaire en magasin

PNL