« Piqué aux achats » chaque matin, tout est sujet à apporter de lamélioration continue dans mon environnement aussi bien personnel que professionnel.



Pendant plus de 20 ans, jai appris et évolué autour de 5 métiers dans les achats : Business Analyst Achats / Acheteur / Category Manager / Formateur informatique pour devenir Responsable achats en centrale dachats avec un double réseau jusquà 360 magasins intégrés et 120 magasins franchisés (Automobile et génie climatique) et dans lindustrie (Pompes industrielles) sur un périmètre d'achats frais généraux et/ou de produits finis.



Sortir de sa zone de confort pour sassurer que loffre du fournisseur correspond aux attentes daujourdhui et de demain pour mon entreprise; exiger lexcellence auprès des fournisseurs et à soi-même pour apporter de lamélioration continue correspondent parfaitement à mon ADN.



Si vous partagez également ces valeurs, je vous propose déchanger.



Au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer,



olivier.corniou@yahoo.fr

0664092346



























Mots clés :

achats / hors production / indirects / frais généraux / produits finis / services généraux / moyens généraux / Directeur Achats / responsable achats / acheteur senior / Directeur produits / Chef de produits / multi-sites / réseau / centrale dachats / distribution / formateur informatique / référent informatique / pack office / négociation / adaptabilité / flexibilité / esprit déquipe / esprit critique constructif / « poil à gratter du fournisseur » / créativité / management / analyse des données / statistiques / synthèse / jugement et prise de décision / résolution de problèmes complexes / orienté résultats / accompagnement du changement / positif / curieux / sens du service / service client / Business partner / vision 360 degrés / hauteur de vue



Mes compétences :

Méthodes et Process

Pack Office 2016 (Référent Excel)

Négociation

Marketing produits

Logistique

SAP

Achats (Hors production/Indirects/Frais généraux)

Achats responsables

Gestion des acha