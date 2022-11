Bernadette BOUTOTO

Je dispose de 11 ans dexpérience dans les domaines du management par la qualité (optimisation des processus et des organisations), la gestion de projet des SI et la Conduite du Changement, j'ai pris en charge des missions dans des domaines dactivités variés.

J'ai par ailleurs acquis une expérience notable dans le coaching et la formation des personnels impactés par les changements organisationnels induits par la mise en place de Systèmes de Management par la Qualité et par la mise en place de chantiers de transformation digitale. Je me suis ainsi spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des équipes projets sur les problématiques de mise en oeuvre de la conformité, de gouvernance et de conduite du changement aussi bien dans le cadre projets d'organisation que SI. Mes qualités relationnelles, ma capacité d'écoute et ma flexibilité me permettent de m'adapter rapidement à des contextes et des interlocuteurs variés.