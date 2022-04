Laurence GOUYET NEGREL

Le leader n est pas celui qui parle le plus ou le mieux. Avoir du leadership c est être capable de guider, d inspirer et de développer. C'est ce que je fais le mieux,avec conviction et passion.



Mes compétences

Management

-Recrutement, formation, animation d’équipe et développement des compétences

-Optimisation des moyens de développement des résultats économiques

-Démultiplication des stratégies commerciales dans les points de vente auprès des directeurs et managers.



Analyse des résultats et construction de la stratégie commerciale.

-Analyse des résultats, gestion et pilotage. Connaissance du marché et veille concurrentielle.

-Construction de la politique commerciale du secteur et de chaque exploitation



Conduite de projets, négociation, achats et gestion.

-Rénovation des magasins avec des architectes. Planification de travaux, choix des enchaînements commerciaux.

-Négociation des conditions commerciales avec les fournisseurs (force de vente, mobilier, animations et remises commerciales…).Gestion des stocks et achats pour 180 marques de parfumerie -Organisations d’évènements internes et externes





Mes compétences :

Conduite de projets

Recrutement

Commerce

Analyse stratégique

Management d'équipe

Pilotage

Formation

Politique commerciale/conquête de nouveaux ma

mode