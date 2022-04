Laurence GRANDET

Ma carrière de fonctionnaire a débuté en tant que cadre à La Poste où différentes fonctions m’ont été confiées : dirigeant de brigade d’abord, puis responsable de la communication interne ensuite, dans un centre de traitement du courrier. J’ai ainsi été amenée à animer des formations. Cette dernière activité m’a donné envie d’enseigner.

Mon entrée à l’Éducation Nationale, par voie de détachement en 1994, m’a permis de concrétiser ce projet. Depuis, j’ai connu en tant que professeur d’économie/gestion (option Communication-Organisation) différentes expériences professionnelles qui interagissent et s’enrichissent mutuellement.

En effet, enseigner dans des parcours variés et innovants m’a permis d’intégrer le groupe de pilotage académique en 2005. De même, c’est grâce à mes activités au sein du groupe de pilotage du tertiaire administratif que la formation des enseignants m’a été confiée. Cela m’a conféré plus d’aisance dans le rôle de conseil et de tutorat auprès des professeurs stagiaires. Parallèlement, l’«œil neuf» des stagiaires sur le métier et leurs interrogations ont aussi été l’occasion d’approfondir et d’enrichir la réflexion qui s’impose à tout formateur sur ses pratiques pédagogiques.

La mission de faisant-fonction d’Inspecteur de l'Education Nationale Enseignement Technique Économie/gestion assurée sur l’année scolaire 2011-2012 m’a permis de réinvestir ces diverses expériences et d’approfondir mon champ de réflexion et d’action



