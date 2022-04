Laurence GRASSIET

Portfolio ///

http://cargocollective.com/laurencegrassiet





Plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du textile, en homme, femme et en mode enfantine(junior).



Définition de concepts

Voyages de prospection et analyse du marché (veille stylistique)

Création, tendances, style, graphisme adaptés à vos besoins

Suivi des prototypes auprès des modélistes et fournisseurs

Présentations aux acheteurs et clients



Mes atouts?

Active et spontanée, aime les contacts et la dynamique de groupe

Curieuse, sensible aux médias et innovations

Organisée et persévérante je suis motivée par des objectifs concrets!









Mes compétences :

chaine et trame

Design

Enfant

maille