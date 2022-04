Laurence GRIFFET

Actuellement Chargée d'analyses des données de pilotage au sein de la DSI de Pôle Emploi, malgré ce titre très "long" je travaille en lien avec les managers d'une Direction Adjointe (Direction des Sites et des Pôles de Compétence - DSPC) , plus précisément dans le département Conduite de la Transformation à la DSPC.

J' analyse certaines données surtout concernant l'administratif tel que le suivi des EPA, des formations .... . Il y a aussi la création de documents, de la recherche d'articles susceptibles d'intéressé certaines "tribus' de notre Direction , de l''information pour leur "faciliter" le côté administratif.

Etant d'un tempérament optimiste, toujours de bonne humeur, j'aime le travail en équipe, le relationnel est important.

J'aime les plantes et mon bureau sert de "clinique" surtout les orchidées. Je pense être appréciée par mes collègues (je me lance des fleurs !)

Mon travail me plaît .