Laurence GRIGNARD

"Chaque difficulté a le potentiel d'ouvrir nos yeux et notre cœur."

Aujourd'hui je peux communiquer ce trésor de santé qu'est le Qi Gong à qui le veut bien.

Cet art énergétique étonnant me donne l’occasion de pouvoir échanger, donner et recevoir tous les jours.

Professeur diplômée je poursuis ma formation en Qi Gong thérapeutique et stages divers.

Les connaissances dans ce domaine sont inépuisables ! Riche de tout cela, je peux ainsi apporter encore plus !

Au plaisir de vous croiser

www.artsqigong.com