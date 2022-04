Laurence GROS

Après un parcours d'études d'art et de formation commerciale, je décide de m'orienter plus précisément vers le merchandising afin de lier les deux. La diversité de postes occupés au sein de la société ZARA m'a permis d'évoluer en moins de sept ans vers le poste de manager et de prendre la direction à ce jour du rayon homme numéro 1 de la région Rhone- Alpes ( Part-Dieu).

Consciente à ce jour de l'impact du merchandising dans un secteur qui subit la crise, je m'efforce au quotidien de remettre en question la valeur du produit et sa place pour développer un chiffre d'affaire et former mon équipe.



Mes compétences :

Merchandising

Management d équipe