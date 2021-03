Laurence GUÉDON

Á travers Dékokréa by Laurence, je vous présente mes réalisations, la déco telle que je la conçois.

Depuis de nombreuses années, j'accorde un intérêt particulier à la décoration de la maison.

J'aime le mélange des matières, les meubles et les objets qui ont un passé,

les détourner, leurs donner une seconde vie pour qu'ils s'intègrent parfaitement dans mon intérieur.

Cette passion m'a naturellement guidée vers le Home Staging, métier que je partage avec les Créatrices de Coups de Cœur du réseau Home Staging Déco France.

Mes précédentes expériences professionnelles en présentation et communication visuelle

( décoratrice à la Samaritaine et responsable de service décoration en grande distribution),

m'ont permis de développer des connaissances artistiques et techniques utiles à l'élaboration de mes projets.

Aujourd'hui, je souhaite mettre ma créativité et mon savoir faire à votre disposition.



Mes compétences :

Créativité

Esprit d'équipe

Rigueur

Adobe Illustrator

CorelDRAW

Sensibilité aux produits et aux matières

Adobe Photoshop

Capacité de coordination