Laurence GUESSOUM

Free lance depuis 2012, je passe de la création graphique, conceptuelle à l’éxécution, de la

maquette à l’illustration, de l’éxécution à la correction et au suivi de la fabrication...

Ce poste m’a permis de découvrir un large potentiel artistique...

• Je suis directrice artistique : les idées et les concepts se bousculent pour chaque projet ;

• graphiste : les typos, les espaces, le choix et le respect des couleurs doivent être une priorité et très tendance ;

• illustratrice : travail au pinceau japonais, épuration des lignes, style très moderne et apprécié (Phonogram, Sony, TF1 Éditions, Laboratoires Pharmaceutiques...)

• et enfin maquettiste/ éxécutante/ correctrice : précision, rigueur, respect du projet initialement

conçu sont les mots clés ainsi qu’une bonne connaissance de la grammaire et de

l’orthographe ...

Aujourd’hui, je travaille comme free lance avec la société Phase 5 (Edions médicales - Paris).

La confiance s’est installée et, désormais, les briefs se font par téléphone et par mail, ainsi quel’envoi des maquettes ... je suis équipée d’un macintosh, et je travaille sur les logiciels Word,Quark Xpress, In Design, Illustrator et Photoshop (+ de 10 ans d’expérience dans le domaineinformatique). J’ai voulu devenir free lance pour pouvoir partager cette expérience avec différentes entreprises

et j’aimerais sincèrement la partager avec vous !



Mes compétences :

Adobe Photoshop Illustrator In design