Laurence GUICHARD

Evoluant dans le solaire photovoltaïque depuis 2004, j'apprécie pouvoir employer mes capacités à la négociation et d’exploiter mes connaissances en commerce international acquises au préalable, dans un esprit autonome et motivant.



Curieuse et très polyvalente dans de nombreux domaines connexes (gestion et juridique), les différentes fonctions occupées depuis (responsable marketing et communication puis directrice administrative ayant en charge également le sourcing extérieur) m’ont permis de développer une compétence approfondie dans les multiples facettes de la relation Clients et de l’approvisionnement en matériel que cela implique (modules photovoltaïques, onduleurs ou structures).



Faute d’avoir toujours l’offre en adéquation avec la demande, je cherche en permanence à élargir les possibilités d’approvisionnements, et particulièrement en modules PV (en spot ou sous contrat cadre) : La curiosité, le dynamisme et la ténacité que l’on me reconnaît, associés à ma volonté de satisfaire mes interlocuteurs internes et externes me permettent d’atteindre très souvent mes objectifs, malgré la complexité de notre marché photovoltaïque.

Parfaitement trilingue avec une large préférence pour l'allemand, j'aime être dans un environnement international et multiculturel et qui partage ma philosophie de vie.



Mes compétences :

Allemand

Benchmarking

Crédoc

Photovoltaïque

Sourcing