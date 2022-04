Laurence GUILLAUME

Specialisee en medecine esthetique et lasers dermartologique.

Mon centre laser "www.centrelaser-riveneuve.fr" dispose d'une nouvelle plateforme laser "Harmony XI alma Lasers" une des plus evolutive et performante du marche actuel.Epilation , vasculaire , remodelage cutane , acne et cicatrice, pigmentation , tatouage,dynamisation trans cutane....

Toutes les techniques esthetiques sont proposees.

Je suis egalement medecin geriatre (1998)et coordonnateur Ehpad depuis (2011).

Mes centres d'interet: le voyage , l'engagement humanitaire , la langue japonaise.....



Mes compétences :

