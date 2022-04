Laurence GUILLAUMOT

J'occupe actuellement un poste d'Assistante de direction Rh dans une entreprise d'une vingtaine de personnes dans l'industrie.

Auparavant, les postes que j'ai occupés m'ont permis d'évoluer et d'acquérir de solides compétences en ressources humaines et gestion de personnel dans des entreprises avec un effectif important.

Je reste à l'écoute de nouveaux challenges et de nouvelles opportunités.