Titulaire d’un DESS en Gestion des Ressources Humaines, et après 25 ans d’expérience dans les ressources humaines dont une dizaine d’années en tant que DRH, Laurence Guillaumot a été confrontée à des environnements de travail complexes et variés : industrie automobile, équipements médicaux, distribution, télécom, et services.

Au fil des années Laurence Guillaumot a développé une expertise dans le domaine de la prévention des risques et a notamment mené des chantiers portant sur : le document unique, le plan de prévention, , la réduction des arrêts maladie, la mise en œuvre d’accords Seniors/ Pénibilité, la diminution des troubles musculo-squelettiques, la prévention des risques routiers, des risques psychosociaux, la présidence de multiples CHSCT.



Elle a toujours privilégié une approche pragmatique et basée sur la concertation entre les acteurs concernés.



Quelques références de société : Renault, Tyco Electronics, JVC, Varian Medical System, Yahoo, Sagemcom.









