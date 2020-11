DRH de SOGEA Ile de France et de VINCI Construction Maritime et Fluvial, je suis également en charge de la direction des Affaires Sociales, du Développement RH et du SIRH de la Direction Travaux Publics IDF de VINCI Construction France.



Passionné par le management des Hommes et par les relations sociales, je suis membre de l'ANDRH et interviens en Licence Pro RH de l'IUT de Sénart.