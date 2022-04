Laurence GUITTON

Forte d une expérience de plusieurs années à différents postes administratifs et niveaux dans le secteur de la logistique et transport de denrées alimentaires, je souhaite désormais m’orienter vers un nouveau secteur d’activité.

D un naturel dynamique, autonome et organisé, mon expérience professionnelle m a permis également

d’acquérir des compétences en matière d’esprit d’équipe, de recrutement, sens du service, réactivité. Mon investissement professionnel et ma rigueur me permettent d être rapidement opérationnelle.





Mes compétences :

Administratif

Transport

Logistique

Gestion des stocks

facturation