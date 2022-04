Laurence GUITTON

Après une solide expérience de plus de 25 ans en commerce international et logistique, je suis aujourd'hui les "yeux et les oreilles " de DELTA COMPOSANTS SA et force de propositions.

Riche de nombreuses expériences diverses et variées tout au long de ma vie professionnelle et personnelle, femme de réseaux et de veille économique, j'ai le sens du contact et de la synthèse. Je suis pragmatique, altruiste, ouverte, organisée et rigoureuse. Je connais le monde de l'industrie et de l'entreprise.

Ma mission en collaboration avec la Direction : développer la croissance du groupe pour satisfaire toujours davantage les besoins de ses clients par l'acquisition de savoir-faire complémentaires et innovants

A la recherche de nouveaux marchés et niches commerciales, je m'évertue à trouver l'adéquation parfaite entre ses expertises et de nouvelles applications inédites.



Mes compétences :

Croissance externe

Développement commercial

Force de proposition

Analyse

Synthèse rédactionnelle

Enseignement

Rédaction de contenus

Prise de parole

Administration des ventes

Sourcing

Négociations sociales

Gestion de projet

Étude de marché

Coordination

Logistique

Administration réseaux

Veille technologique

Communication

Veille commerciale