Krys CHRETIEN

D.A. / GRAPHISTE, WEBDESIGNER, ILLUSTRATEUR en Freelance



raphiste illustrateur depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la création de visuels impactants et originaux pour les entreprises, les marques et les associations.

Mon objectif est de vous aider à communiquer efficacement à travers des designs personnalisés, adaptés à vos besoins et à votre identité visuelle. Que ce soit pour la conception de logos, de brochures, daffiches, de flyers, dillustrations ou tout autre support visuel, je suis là pour vous accompagner tout au long du processus de création, depuis la conception jusquà la réalisation finale.

Mon expertise en graphisme et en illustration me permet de créer des designs modernes, attractifs et uniques qui sauront attirer lattention de votre public cible et les inciter à en savoir plus sur votre entreprise ou votre marque.

Je suis à lécoute de vos besoins et prêt à vous accompagner dans la réalisation de vos projets les plus ambitieux. Nhésitez pas à consultez mon profil, nous discuterons de votre projet.





Création et maquettage de tous vos supports de communication :

Logotype, identité visuelle, affiche, poster, catalogue, brochure, dépliant, flyer, plaquette commerciale / institutionnelle, dossier de presse, communiqué de presse, rapport annuel, journal dentreprise, chemise à rabat, packaging, carte de visite, cartes diverses, calendrier, annonce presse, maquette livre, image corporate, image de marque, jacquette DVD/BluRay/Jeu vidéo, plaquette dentreprise, magazine, tryptique, roll-up, pochette CD, autocollant, drapeau, bannière, bâche, enseigne, panneau dexposition, comptoir dexposition, support textile : t-shirt, polo, sac, équipement sportif, etc.

Création support web : site plaquette, site e-commerce, site dynamique, habillage site, newsletter, mailing, bannière, slideshow, background, etc.

Création animation vidéo (Motion Design)

Création tous types dillustrations : presse, roman, roman jeunesse, publicité, magazine, mascotte, etc.



Mes compétences :

Web design

Graphisme

Édition

Illustration

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Execution

Relations clients

Création artistique

Motion design