Laurence GUY

Voir mes dernières réalisations sur http://www.willaweb.com



En 2001, je me suis formée à la création de sites web en autodidacte. Après la conception de plusieurs sites personnels en HTML, j’ai étudié les bases de PHP et MySQL pour créer 4 sites professionnels dynamiques (deux sont toujours sous ma gérance).

Afin de valider l'expérience que j'ai pu acquérir ces dernières années, j'ai décidé de suivre une formation de "Développeur PHP5 - créateur de e-boutique" qui m'a permis de confirmer mes connaissances et d'en obtenir de nouvelles.



Mes compétences :

JavaScript/Ajax

MVC

HTML

CSS

Programmation orientée objet

JQuery

PHP5

Code Igniter

MySQL

Wordpress

PHP