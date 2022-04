Laurence GUYET

Particuliers ou professionnels, je vous propose un accompagnement au quotidien dans la réalisation de vos projets à plus ou moins long terme.

A travers des conseils et si besoin des solutions d'épargne, de placements, de prévoyance, de défiscalisation ou de transmission, je peux également vous orienter vers des partenaires notaires, banquiers, courtiers ou agents immobiliers en fonction de vos besoins.



Afin d'optimiser votre organisation sociale et patrimoniale: Entretiens personnalisés 100% gratuits, relation 100% confiance!







Mes compétences :

Vente

Conseil

Assurance

Développement commercial

Assurance Vie

Management

Adaptabilité