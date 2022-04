Laurence HAMELIN

Pour voir mon travail:

www.laurencehamelin.com



Principales compétences :



- Scénographies d’expositions intérieures et extérieures

- Conception de systèmes de mobilier (musées, magasins)

- Conception de mobilier urbain (JC Decaux, SNCF, France rail publicité)

- Design produit

- Gestion globale des projets, coordinations entre les différents intervenants

- Maîtrise des contraintes liées aux ERP, à l’accessibilité des PMR

- Mise au point technique, réalisation de plans et de descriptifs détaillés

- Suivi de chantier : projets d’architecture intérieure et scénographies

- Connaissance des matériaux et des techniques de fabrication

- Maîtrise des coûts et des délais

- Gestion des contraintes environnementales : consommation d’énergie, cycle de vie des matériaux et mobiliers



Mes compétences :

Design produit