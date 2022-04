Laurence HAMMOUCHE

Après une première vie professionnelle dans le secteur du tourisme de 1997 à 2004, où j'ai occupé des fonctions d'administration des ventes auprès de PME du voyage spécialisées sur des niches (voyage sur mesure, locations saisonnières...), j'ai eu besoin d'avoir des perspectives plus larges et diversifiées que dans les PME dans lesquelles j'évoluais.

J'ai ainsi décidé de rejoindre la fonction publique territoriale en 2004.



Suite à ma réussite au concours d'attaché, j'ai entamé un parcours de direction de services dans des collectivités de 25.000 habitants.



Depuis 10 ans, je suis chargée de diriger et coordonner des directions composées de plusieurs services fortement marqués par des axes relationnels et opérationnels forts.



Outre les fondamentaux de gestion d'une direction, j'ai pu travailler sur des dossiers spécifiques : organisation des élections, coordination des recensements, améliorations de la qualité de l'accueil, mise en place de la polyvalence dans les services, accompagnement de projets des accueils de loisirs, refonte de l'annualisation du temps de travail, mise en place des nouveaux rythmes éducatifs...



Je cherche aujourd'hui à intégrer une nouvelle équipe, découvrir des organisations et pratiques différentes, gérer de nouveaux projets, dans un service population au sein d'une collectivité de strate supérieure ou d'une direction générale adjointe sur ce type de délégations.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion administrative

Collectivités Territoriales