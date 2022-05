Mon expèrience de 16 ans dans le métiers des Ressources Humaines m'a permis de comprendre différents enjeux RH dans des secteurs divers et ainsi acquérir une vision assez large de mon métier d'un point de vue opérationnel et stratégique.



Ma passion pour mon métier m'a poussé, en parallèle de mes fonctions de DRH, à créer mon cabinet de Conseil en RH afin d'accompagner au mieux les chefs d'entreprises, les DG, les DRH et leurs équipes, ou encore les PME/PMI/TPE sur les problématiques nouvelles en matières de gestion des hommes, accompagnement du changement, restructuration, refonte des services et autres problèmatiques de cohérence entre la fonction RH et le Business développé par la société.

J'ai choisis avant tout de me rendre sur le terrain pour comprendre les problèmatique par le biais d'audits RH ou d'échanges avec le chef d'entreprise pour ainsi mettre en place de la façon la plus qualitative possible le projet d'accompagnement quel qu'il soit et d'en assurer son suivi, de choisir les meilleurs outils et de gérer la problèmatique ou de faire évoluer la structure.





Sébastien LABOUTADE

DRH Consulting

0680341027



Mes compétences :

DRH généraliste

GPEC GRH

Management de transition

Communication

Management d'équipe

Audit

Ressources humaines

Chef d'entreprise

Restructuration

IRP

Pilotage du changement

Création

SSII

GRH

Recrutement

GPEC

Management et accompagnement d'équipes

Organisation des transports / VTC