Laurence HATCHI

Pendant six ans, j’ai occupé le poste de collaboratrice parlementaire auprès d’un sénateur de la Guadeloupe. Ce rôle auprès d’un élu politique exigeait discrétion et réactivité. La grande variabilité des sujets a quant à elle, consolidé mon esprit d’analyse et de synthèse. Par ailleurs, la réalisation d’écrits de différentes natures a concouru à asseoir mes solides capacités rédactionnelles.

Cette expérience que je considère réussie me permet de m’investir constamment dans des projets transversaux et d’embrasser la compréhension d’enjeux économiques, sociaux et politiques.

Mon expérience en tant que responsable qualité a révélé mon leadership et mes qualités managériales, me permettant de devenir un élément clé d’une équipe, soucieux de faire progresser la société. De part les impératifs liés à cette fonction, mon aptitude à donner le meilleur sous pression et dans des délais courts a été largement éprouvée. Forte de cette expérience, mes qualités d’organisation et de rigueur, sont désormais assorties d’une méthodologie de travail.

Enfin, employée au sein de l’association Initiatives Jeunes en tant que chargée de communication et en parallèle en tant que journaliste à la Une Guadeloupe, j’ai acquis un réel savoir-faire. J’ai employé certaines techniques journalistiques, gérer la conception d'outils de communication et assurer le suivi de leur diffusion notamment auprès des médias et des institutions. Ma créativité et mon sens de l’esthétique en ont été aiguisés.

Mes missions dans différents secteurs d’activités témoignent de mes capacités d’adaptation et ont élargi ma connaissance dans la résolution des problèmes humains et organisationnels.

Au cours de mes engagements dans diverses associations, j’ai eu à promouvoir leurs images en contribuant à la réalisation matérielle et logistique d’opérations à caractère professionnel et grand public. Mon dynamisme naturel et mon aisance relationnelle innée n’ont pu être que confirmés.

Mon fort intérêt pour les nouvelles technologies reflète ma constante recherche de progrès et de perfectionnement, tant dans le cadre de mes activités professionnelles qu’au plan personnel. D’ailleurs, en 2013, je me suis initiée à l'infographie par le biais de formations pour adultes. Et depuis deux ans je me consacre à une meilleure maitrise de l’anglais également par le biais de formation pour adultes.



Mes compétences :

Créativité

Esprit d'analyse et de synthèse

Résistance au stress

Leadership

Communication

Aisance relationnelle

Rigueur

Management

Adaptabilité

Écriture

Relations Presse

Relations Publiques