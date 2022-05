Sonergi SOLUTION ECO EAU ENERGIE

Eau du robinet



Il est évident que l'eau du robinet est meilleure que les boissons gazeuses, toutefois des enquêtes récentes ont démontré que l'eau du robinet de 42 états étaient contaminées par plus de 140 produits chimiques qui n'étaient absolument pas réglementés par des normes de sécurité !



A ces niveaux de contamination, le public n'a donc aucune confiance dans l'eau du robinet et pense qu'il est dangereux de boire de l'eau du robinet. Il n'est donc pas étonnant que l'eau Kangen Water® soit en forte demande. Elle est plus saine, moins chère et a meilleur goût.



